Байкалово, Свердловская область, 2 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Свердловской области в селе Байкалово открыта современная школа. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

Она рассчитана на 550 мест. Её создали в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В здании имеются 22 учебных класса, актовый зал на 300 мест, а также зал хореографии и два спортзала.

Общая стоимость проекта превысила 578 миллионов рублей. В том числе почти 200 миллионов направили из областного бюджета.