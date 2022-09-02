Осло, , 06:46 — REGNUM Расходы на электричество для потребителей в Норвегии выросли в десять раз на фоне энергетического кризиса в Европе, передал норвежский телеканал TV2.

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Журналисты подготовили сюжет о предпринимателе Стине Хофф, которая организовала стеклодувное производство. По словам женщины, ее ежемесячные расходы на электричество увеличились с 6 тыс. норвежских крон (около 36 тыс. руб.) до 60-70 тыс.

Хофф рассказала, что открыла свое дело 30 лет назад и с июня была вынуждена приостановить выпуск продукции из-за нерентабельности. Предприниматель отметила, что для получения прибыли ей бы пришлось повысить стоимость обычного стакана почти в четыре раза — до 1100 норвежских крон. Кроме того, Хофф назвала сложившуюся ситуацию «дикой».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа норвежский министр нефти и энергетики Терье Осланд заявил о том, что Норвегия не собирается снижать цену на свой природный газ для стран ЕС, несмотря на энергетический кризис.

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