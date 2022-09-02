Тайбэй, , 06:17 — REGNUM Решение властей Тайваня сбить неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у побережья Китая «было наиболее уместным шагом», заявил журналистам тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан.

Взрыв дрона Nasa.gov

Речь идет об инциденте, который произошел 1 сентября возле островка, расположенного по соседству с городом Сямэнь (КНР). По словам Су, беспилотник якобы пролетел над островом, который якобы контролируется тайваньской стороной.

Глава правительства утверждает, что Тайбэй неоднократно делал Пекину предупреждения по поводу полетов дронов рядом со своей территорией. Су отметил, что после нескольких таких попыток Тайвань решился на уничтожение БПЛА. Премьер-министр также призвал Китай «проявлять сдержанность».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября заместитель начальника тайваньского генерального штаба по операциям и военному делу Линь Вэнь-Хуан заявил, что Тайвань проведет контратаку, если вооруженные силы Китая высадятся на остров.

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