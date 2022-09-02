Токио, , 06:07 — REGNUM Япония намерена на фоне сложной международной обстановки укреплять и развивать «дружественные» отношения с Южной Кореей. Об этом глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси 2 сентября заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

Флаги Японии и Южной Кореи Republic of Korea

Ёсимаса Хаяси «Считаем необходимым нормализацию японско-южнокорейских отношений и их дальнейшее развитие на базе двустороннего дружеского сотрудничества».

Глава японского МИД также подчеркнул важность укрепления трёхсторонних отношений между Японией, Южной Кореей и США.

Напомним, отношения между двумя странами значительно ухудшились после ряда решений судов Южной Кореи, предписывающих японским корпорациям и государству выплатить крупные компенсации южнокорейским рабочим и женщинам за рабский труд и сексуальную эксплуатацию в годы Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава южнокорейского Управления национальной безопасности при президенте Ким Сон Хан заявил, что США, Япония и Южная Корея пообещали ответить на случай проведения ядерных испытаний в КНДР, заявил.

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