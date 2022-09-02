Москва, 2 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Россия готова поставлять изотопную продукцию в Ирак и помогать иракской стороне в мирном применении атомной энергии, заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского МИД Александр Кинщак

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«С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что Москва готова сотрудничать с Багдадом и по крупным проектам в сфере мирного использования атомной энергии. Однако, по словам Кинщака, более конкретные вопросы можно будет рассматривать лишь по мере наращивания сотрудничества между сторонами. При этом он отметил, что Росатом и агентство по контролю за радиоактивным материалами Ирака уже совместно работают над созданием соответствующего меморандума о сотрудничестве.