Приштина, Сербия, 2 сентября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Член ассоциации врачей Косово Плеурат Сейдиу 1 сентября обратился к министру финансов с требованием об уплате заработных плат представителям профессии.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Сейдиу подчеркнул, что медики не присоединились к забастовке госработников, однако не получили свои заработные платы в положенный срок. В казне Косово неуплату заработных плат объясняют непредоставление актуальных списков работников бюджетными учреждениями.

При этом активист отметил, что врачи солидарны с правительством в оценке забастовки как крайней меры и осознают сопутствующий ущерб для общества. Сейдиу призвал правительство найти решение, которое позволит избежать ущерба для всех групп общественности.