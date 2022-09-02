Канберра, 2 сентября, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Власти Австралии увеличат квоту на прием мигрантов с 35 тысяч до 195 тысяч человек в 2022 финансовом году, чтобы улучшить ситуацию с нехваткой рабочей силы в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Такое заявление сделала австралийский министр внутренних дел Клэр О’Нил в ходе саммита по труду в Канберре. По ее словам, пандемия «дала шанс» Австралии реформировать иммиграционную систему, чего «больше уже никогда не удастся сделать».

О’Нил выразила надежду, что власти смогут воспользоваться такой «возможностью». Министр добавила, что ситуация на рынке труда отражает «кризис визовой системы» и неопределенность в сфере занятости «может стать неуправляемой».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября правительство Австралии объявило о том, что профинансирует создание еще 180 тысяч мест на курсах по повышению профессиональной квалификации TAFE.