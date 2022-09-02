Пекин, 2 сентября, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Остров Тайвань с древних времен был неотъемлемой частью территории Китая. Однако власти Демократической прогрессивной партии (ДПП), которые заняли сепаратистскую позицию, отказываясь признавать принцип «одного Китая», искажая и отрицая Консенсус 1992 года, даже вступили в сговор с внешними силами в последовательных провокационных действиях, направленных на раскол страны, сообщает 2 сентября газета Global Times.

Nat КНР и Тайвань

От приглашения иностранных антикитайских политиков посетить Тайвань в тщетной попытке привлечь международное внимание к тайваньскому вопросу, до развязывания информационной войны с общественным мнением против материкового Китая, продвижения «де-китаизации» и раздувания «теории гегемонии материкового Китая» для промывания мозгов тайваньскому народу и оказания чрезвычайного давления на тех, кто выступает за дружбу и обмен по обе стороны пролива — китайские эксперты отметили, что ДПП испробовала все уловки, чтобы помешать процессу воссоединения Китая, но в конце концов это обречено на провал.

Сегодня ситуация в Тайваньском проливе является серьезной и сложной. Первопричина заключается в том, что ДПП создает проблемы, вступая в сговор с иностранными силами. Некоторые члены ДПП хвастались, что представители министерств обороны США и Японии неоднократно посещали Тайвань, подчеркивая «важность стратегического положения Тайваня». Однако аналитики отметили, что правда заключается в том, что эти внешние силы используют Тайвань в качестве пешки, чтобы препятствовать омоложению

В то время как власти ДПП постоянно закупали устаревшее оружие у США для усиления своих вооруженных сил с намерением добиться «независимости», они также пытаются изобразить себя идеальной жертвой, обвиняя материковую часть в принуждении, давлении на остров Тайвань и одностороннем изменении статус-кво, работая с радикальными сепаратистами внутри и за пределами ДПП с целью пролоббировать поправки к их «конституции» и «законы», еще больше разжигая враждебность по отношению к материку и расправляясь с людьми на Тайване, которые поддерживают дружественные обмены.

В дополнение к объединению с внешними силами, ДПП также пыталась обмануть людей на Тайване и даже во всем мире, закупая интернет-ботов и используя СМИ, ориентированные на «правильную» повестку и так называемые НПО и исследовательские институты, чтобы продолжать пропагандировать «независимость Тайваня» и дискредитировать материк.

На острове ДПП постоянно настаивает на «де-китаизации» и продвигает «постепенную независимость», пересматривая учебную программу по истории, утверждая, что Тайвань и материк не должны подчиняться друг другу, и провозглашая новую теорию «двух государств».

«На самом деле, в течение долгого времени, особенно после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, народ Тайваня разозлился и потерял уверенность перед лицом лживого поведения ДПП и больше не доверяет США, подчеркивая «прочные отношения между островом Тайвань и США», — сказал бывший глава Гоминьдана Хун Сю-чу в недавнем интервью Global Times.

Эксперты заявили, что действия властей ДПП привели к напряженности в отношениях между двумя странами, что в конечном итоге нанесло ущерб интересам и благополучию людей по обе стороны Тайваньского пролива.

После 18-го Съезда КПК в 2012 году коммунисты Китая под руководством Си Цзиньпина приняли целостный подход к отношениям между двумя сторонами в соответствии с меняющимися обстоятельствами, дополнили теорию национального воссоединения в отношении Тайваня, а также работали над поддержанием отношений между двумя странами. КПК разработала свою общую политику решения тайваньского вопроса в новую эпоху и установила общие руководящие принципы и программу действий.

После 18-го Съезда, КПК и китайское правительство содействовали диалогу, консультациям и углубленному обмену мнениями об отношениях между двумя сторонами и будущем китайской нации с соответствующими политическими партиями, организациями и отдельными лицами на Тайване. Противодействуя вмешательству и обструкции со стороны сепаратистских сил, КПК и китайское правительство призвали народ Тайваня содействовать эффективному и углубленному сотрудничеству и межличностным обменам в различных областях по обе стороны пролива.

Преодолев последствия COVID-19, обе стороны пролива провели ряд обменных мероприятий, таких как Форум проливов, и сохранили динамику в рамках обменов и сотрудничества между странами. По мере того, как общая сила и международное влияние материка продолжают расти, его влияние на тайваньское общество и привлекательность для него также будут продолжать расти.

Тайвань принадлежит всему китайскому народу, включая 23 млн тайваньских соотечественников. Китайский народ тверд в своей решимости защищать суверенитет и территориальную целостность Китая, и эта решимость и приверженность сорвут любые попытки разделить страну, уверены китайские эксперты, утверждает газета.