Берлин, 2 сентября, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Возможность форсирования ФРГ в одностороннем прядке отказа от поставок российского газа опроверг канцлер Германии Олаф Шольц. Соответствующее мнение политик выразил 1 сентября в ходе встречи с гражданами в Эссене.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

На вопрос о возможности отказа Германии раньше, чем это было запланировано, от российского природного газа в связи с сокращением его поставок — Шольц такую возможность отверг.

«Сами мы этого делать не будем, это было бы не совсем ответственно. Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу», — пояснил канцлер Германии.

При этом Шольц напомнил о мерах, предпринятых правительством с целью сокращения зависимости экономики страны от поставок российского газа. В частности, Шольц указал на заполненность газохранилищ, сокращение потребления и поиск возможной замены российским энергоносителям в других странах. Он добавил, что если газ из России перестанет поступать, то Берлин попробует увеличить поставки из Норвегии и Нидерландов.

Шольц уверенно заявил, что предпринятые меры позволят пережить зиму, даже «если будет совсем тяжело». В планах у правительства Германии полностью заместить российскую нефть и уголь к концу текущего года, а газ — в 2024 году. При этом у Германии возникли сложности с получением газа из России по трубопроводу «Северный поток» в связи с техобслуживанием и ремонтом газовых турбин. С 31 августа прокачка по газопроводу остановлена полностью до 2 сентября из-за техобслуживания.