Гонолулу, США, 2 сентября, 2022, 04:07 — ИА Регнум. США, Япония и Южная Корея пообещали ответить на случай проведения ядерных испытаний в КНДР, заявил глава южнокорейского Управления национальной безопасности при президенте Ким Сон Хан в ходе встречи с коллегами из Вашингтона и Токио на Гавайях, сообщает агентство Рёнхап.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

«Если Северная Корея проведет уже седьмые по счету ядерные испытания, наша реакция будет совсем другой, нежели раньше», — заявил он.

По словам Ким Сон Хана, проведение шести ядерных испытаний не дает КНДР права проводить седьмое. При этом конкретное содержание ответных мер южнокорейский чиновник раскрыть отказался. Он лишь заявил, что Токио, Сеул и Вашингтон максимально усилят давление на Пхеньян.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в американском Гонолулу в штаб-квартире Индо-Тихоокеанского командования США прошла встреча советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с коллегами из Японии и Южной Кореи. Одной из главных тем для обсуждения была ситуация на Корейском полуострове.