Пекин, 2 сентября, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Государственный железнодорожный оператор Китая заявил, что в первой половине 2022 года он обработал 1,95 млрд тонн грузов, что на 5,5% больше в годовом исчислении, в рамках своих усиленных мер по обеспечению бесперебойной логистики на фоне вспышек эпидемий во многих населенных пунктах, сообщает газета Global Times.

Скоростной поезд. Китай

Национальный гигант также завершил и ввел в эксплуатацию 2043,5 км новых железнодорожных линий, в том числе 995,9 км высокоскоростных железных дорог, согласно финансовому отчету, опубликованному China State Railway Group. Сеть высокоскоростных железных дорог в Китае является самой протяженной в мире. По состоянию на конец 2021 года общая эксплуатационная протяженность их превысила 40 000 км.

За этот период группа завершила инвестиции в основной капитал национальной железной дороги в размере 285,3 млрд юаней ($41,36 млрд). Также говорится, что он неуклонно продвигает проекты, связанные с железной дорогой, в рамках списка из 102 ключевых мегапроектов в рамках широкого наращивания инфраструктуры для стимулирования экономического роста. По словам оператора, был достигнут положительный прогресс в реализации ключевых проектов, включая железную дорогу Сычуань — Тибет и железную дорогу Дали — Жуйли.

Компания сообщила об операционной прибыли в размере 485,7 млрд юаней, что на 27,1 млрд юаней меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистый убыток составил 80,4 млрд юаней. Благодаря мерам по экономии средств убыток во втором квартале сократился на 11,8 млрд юаней по сравнению с первым кварталом и составил 34,3 млрд юаней. Эпидемические вспышки были основной причиной потерь, поскольку они нанесли ущерб пассажирским перевозкам и другим операциям.

В первом полугодии доходы от пассажирских перевозок составили 96,5 млрд юаней, что на 38,3% меньше, чем в прошлом году. В конце второго квартала коэффициент задолженности составил 66,8%, увеличившись на 0,48 процентных пункта по сравнению с концом прошлого года наряду с увеличением обязательств из-за значительных инвестиций компании в основной капитал.

Железнодорожный оператор заявил, что долговые риски компании стабильны и поддаются контролю, поскольку ее пассажирские и грузовые перевозки, а также диверсифицированные операции в настоящее время генерируют стабильный денежный поток, демонстрируя устойчивую способность к погашению долга.