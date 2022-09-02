Москва, , 03:27 — REGNUM Модернизированный ударный вертолет Ка-52М испытали российские военнослужащие в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Об этом сообщили в военно-промышленном комплексе России.

КА-52 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания, и военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолет показал себя в работе очень хорошо», — приводит слова источника ТАСС.

Он добавил, что по результатам боевого применения вертолета были созданы рекомендации по доработке ряда систем. Официальных сведений по испытанию модернизированного Ка-52М не поступало.

Ка-52М является усовершенствованной версией вертолета Ка-52 «Аллигатор». Его ракетное вооружение унифицировали с другим ударным вертолетом Ми-28НМ, а также вертолет оснастили новым радиолокационным комплексом. Кроме того, вертолет оснащен самым современным оборудованием, повышающим его летные и боевые качества.