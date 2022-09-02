Тунис, , 03:21 — REGNUM Силовики Туниса изъяли большое количество оружия и боеприпасов к ним в ходе операции в провинции Мединин на юге страны, сообщает пресс-служба тунисской национальной гвардии.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Среди оружия были 11 автоматов Калашникова, 14 магазинов с боеприпасами, а также 4 400 патронов калибра 7,62 мм», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, это оружие предназначалось для поставок террористическим организациям. В ведомстве добавили, что по делу о контрабанде оружия уже проходят двое подозреваемых. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа МИД Ирана отверг обвинения в контрабанде оружия в Йемен. По его словам, эта дезинформация была распространена сторонниками так называемой арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ее западными союзниками.