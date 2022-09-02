Лондон, , 03:19 — REGNUM Неудачное контрнаступление на Херсон станет ударом для киевского режима, от которого он не сможет оправиться. такое заявление сделал 1 сентября в своей статье обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По мнению журналиста, действия киевских боевиков носят не стратегический, а скорее символический характер. Владимир Зеленский одобрил данную операцию, несмотря на протесты военных советников в связи с неподготовленностью армии. Также Фокс напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который чётко указал, что в случае неудачи последствия контрнаступления станут разрушительны для Киева.

«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — пояснил обозреватель.

Фокс предположил, что Зеленский пошёл на этот отчаянный шаг из страха лишиться благосклонности союзников, особенно Евросоюза, которые уже достаточно давно не наблюдали успехов ВСУ.

По данным Минобороны России, на Николаево-Криворожском направлении ВСУ продолжают нести потери. За сутки 31 августа в ходе боевых действий на данном направлении «противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Закарпатской области бывшей УССР, подконтрольной киевскому режиму, объявлен день траура по боевикам 128-й отдельной горноштурмовой бригады ВСУ. По данным Минобороны России, именно эта бригада ВСУ действует на участке в направлении Херсона, продолжая попытки «контрнаступления».

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