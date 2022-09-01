Лос-Анджелес, США, , 23:14 — REGNUM Warner Bros. Discovery отказалась от проведения в 2022 году популярного фанатского онлайн-фестиваля DC FanDome. Об этом 2 сентября сообщает портал The Wrap.

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В пресс-релизе компания отметила, что решила отказаться от планов на DC FanDome в связи с тем, что вновь получила возможность участвовать в различных офлайн-мероприятиях, в том числе в фанатских фестивалях Comic Con. Стоит отметить, что этот онлайн-фестиваль впервые был запущен в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, после слияния Warner Bros. и Discovery руководство новой компании отменило сразу несколько проектов фильмов и сериалов. Самым громким подобным событием стало закрытие проекта кинокомикса «Бэтгёрл», производство которого уже было завершено.

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