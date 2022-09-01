Токио, , 22:55 — REGNUM Автор популярной манги Hunter x Hunter Ёсихиро Тогаси, недавно объявивший о возвращении к работе после многолетнего перерыва из-за проблем со здоровьем, рассказал, чем занят в рамках создания продолжения своего сериала. Публикацию он разместил 1 сентября на своей странице в соцсети.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Мангака, в частности, написал, что сейчас работает над обложкой для следующего тома Hunter x Hunter. Тогаси также сообщил, что сейчас работает над 399-й и 400-й главами и отметил, что ему требуется помощь в создании манги, а значит, придется расширить команду проекта.

Напомним, Ёсихиро Тогаси публиковал Hunter x Hunter в журнале Weekly Shonen Jump с 8 марта 1998 года. Последняя глава была опубликована 26 ноября 2018 года, после мангака сделал перерыв в работе и объявил о возвращении к ней лишь в мае 2022-го. На основе Hunter x Hunter было выпущено два аниме-сериала, особенной популярностью пользуется второй, созданный студией Madhouse, который выходил в эфир со 2 октября 2011 года по 24 сентября 2014-го.

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