Минск, , 23:33 — REGNUM В Белоруссии смягчили ограничения по ввозу в страну овощей и фруктов из недружественных стран. Это следует из постановления белорусского Совмина № 562.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Из документа следует, что из запрещенных к ввозу продуктов власти исключили пекинскую капусту, сельдерей корневой и стеблевой, клементины и киви, а также замороженные абрикосы и персики. Документ вступает в силу с 12 сентября.

В последний раз правительство Белоруссии изменяло правило эмбарго на западные продукты в июне этого года. Тогда ограничения на ввоз сняли с абрикосов, слив, нектаринов и хурмы, а также летних ягод — вишни и черешни.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне белорусские власти продлили действие контрсанкций до конца этого года. Ограничения касаются импорта продуктов питания из недружественных стран.