Нижний Новгород, 1 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области больше не смогут привиться вакцинами «Спутник Лайт» и «КовиВак». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

В ведомстве отмечают, что эти препараты, предназначенные для профилактики коронавирусной инфекции, отсутствуют не только в Нижегородской области, но в других регионах России.

Также стало известно о том, что вакцину «КовиВак» сняли с производства, поэтому её больше не будут поставлять в нижегородские медучреждения.

Вместо вакцины «Спутника Лайт» взрослым нижегородцам рекомендуется прививаться первым компонентом «Спутника V», поскольку он полностью идентичен ей. Подростки могут вакцинироваться «Спутником М», который есть не во всех пунктах вакцинации, но его могут доставить в конкретное медицинское учреждение по запросу родителей.