Милан, Италия, 1 сентября 2022, 22:09 — REGNUM У нового правительства Италии должна быть «крепкая привязка к Брюсселю и Вашингтону», заявил 1 сентября координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.
Без такой «привязки» правоцентристское правительство станет «удобной мишенью для внешних атак», которые нанесут ущерб не только правящей коалиции, но и стране в целом, отметил Таяни.
Присутствие в составе правой коалиции партии «Вперед, Италия» как раз и служит гарантией наличия упомянутой «привязки», добавил политик.
Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.