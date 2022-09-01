Вашингтон, , 22:12 — REGNUM В Вашингтоне приветствуют доклад Управления ООН по правам человека, составители которого пришли к выводу, что Китай допустил серьёзные нарушения прав уйгуров в Синьцзяне, заявил 1 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Этот доклад подтверждает нашу серьезную озабоченность по поводу продолжающегося геноцида и преступлений против человечности, которые власти КНР совершают против уйгуров», — приводит его заявление Reuters.

Ранее временный поверенный в делах постпредства США при женевском отделении ООН Марк Кассайр во время выступления перед Советом по правам человека ООН осудил политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, обвинив Китай в геноциде исповедующих ислам уйгуров.

Точку зрения США поддержал представитель Великобритании в ООН Джулиан Брейтуэйт.

Посол КНР в ООН Чэнь Сюй отказался комментировать обвинения, заявив, что Пекин не поддерживает политизацию темы прав человека.

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