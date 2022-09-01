Нью-Йорк, США, 1 сентября 2022, 21:51 — REGNUM Сотрудники службы безопасности Организации Объединённых Наций продолжат оказывать поддержку миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил сегодня, 1 сентября, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Напомним, что сегодня миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС. Сотрудники АЭС и специалисты из «Росатома» провели представителей МАГАТЭ по станции и показали участки, которые пострадали от обстрелов со стороны бандеровцев.