Нью-Йорк, США, , 21:51 — REGNUM Сотрудники службы безопасности Организации Объединённых Наций продолжат оказывать поддержку миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил сегодня, 1 сентября, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Наши сотрудники службы безопасности и водители проделали огромную работу, чтобы инспекторыМАГАТЭдобрались туда. Они продолжат оказывать поддержку миссии до ее окончания», — заявил Дюжаррик.

Напомним, что сегодня миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС. Сотрудники АЭС и специалисты из «Росатома» провели представителей МАГАТЭ по станции и показали участки, которые пострадали от обстрелов со стороны бандеровцев.