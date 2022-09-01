Лестер, Великобритания, , 21:38 — REGNUM 1 сентября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» футбольный клуб «Лестер Сити» в центральном матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Манчестер Юнайтед».

На матч назначена бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоно. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Скотт Леджер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Джонни Эванс, Люк Томас, Бубакари Сумаре, Харви Барнс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Вилфред Ндиди, Джейми Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Тайрелл Маласия, Лисандро Мартинес, Рафаэл Варан, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен, Энтони Эланга, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо.