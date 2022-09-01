Москва, 1 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. На телеканале «Звезда» состоялась премьера документального фильма из цикла «Освободители» — «Краснодар. Город в плену». Фильм создан Фондом Александра Печерского при участии Генерального продюсерского центра.

Заставка документального фильма «Краснодар, город в плену», т/к «Звезда» Краснодар, город в плену

Историческая справка:

Во время застолья в честь 53-го дня рождения Гитлера, кондитеры подают ему на стол торт в виде карты советского Кавказа. Источники кавказской нефти необходимы Рейху. Топлива для победы в «войне моторов» немецким войскам катастрофически не хватает. Но чтобы получить доступ к скважинам и буровым установкам Кавказа, нужно захватить Кубань. Краснодар — один из крупнейших индустриальных городов края, центр нефтеперерабатывающей промышленности становится трамплином для осуществления этих планов. Стремительно атакуя юг России, немцы занимают город…

Оккупация Краснодара длится 6 месяцев. Немцы создают режим, при котором местные жители истребляются без счёта.

Для захваченных в плен по пути наступления войск Вермахта советских солдат и офицеров, в городе создают несколько лагерей. Узники обречены там на голодную смерть. Людей кормят баландой из воды и крошек сухарей — более сытную еду можно получить, только присягнув Рейху… За массовый отказ служить врагу измученных узников убивали…

Как краснодарцы нашли в себе силы сопротивляться оккупационным властям? Как спасали друг друга и приближали день избавления от немецкого гнета? Кто свидетельствовал на первом в истории Великой Отечественной войны судебном процессе против карателей в июле 1943-его?

Рассказ о том, как город оказался в плену, как был освобожден из него и как об этом помнят в городе — в новом документальном фильме на телеканале «Звезда».

Напомним, в 2021 году ИА REGNUM и Фонд Александра Печерского обратились в мэрию Краснодара с просьбой об установлении памятного знака советским военнопленным, замученным и погибшим в концентрационном лагере «Ссыпки» в центре столицы Кубани. Огромное содействие нашему предложению оказал Антон Смертин, на тот момент занимавший должность вице-мэра Краснодара по внутренней политике. Проект был поддержан Департаментом информационной политики правительства Краснодара.

Пресс-служба партии «Единая Россия» Памятник жертвам концентрационного лагеря Ссыпки

Памятный знак установлен, у него будут собираться молодые патриоты. Значит — память непрерывна. Теперь она сохранится и в документальном кино…