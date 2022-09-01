Вашингтон, 1 сентября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден готовится 1 сентября обратиться к американцам с призывом дать отпор экстремизму, когда они будут голосовать на промежуточных выборах в ноябре. Во время выступления в прайм-тайм Байден также в очередной раз планирует прибегнуть к резким замечаниям в адрес политиков, поддерживающих экс-президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Планируется, что Байден выступит в Филадельфии, чтобы призвать избирателей голосовать за Демократическую партию на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно источникам, выступление Байдена отразит попытки Белого дома бороться с антидемократическими тенденциями в оппозиционной партии.

Ранее в 2022 году Байден фокусировался в своих выступлениях на борьбе с инфляцией, специальной военной операции России на территории бывш. УССР, а также на коронавирусе. Однако в последние дни президент начал нападать на республиканцев, поддерживающих Трампа.

Напомним, на минувшей неделе во время сбора средств в Мэриленде глава Белого дома сравнил движение Трампа MAGA («Сделаем Америку снова великой») с «полуфашизмом». Позже Байден назвал «отвратительными» угрозы республиканцев в адрес ФБР после обыска в доме Трампа во Флориде. Во время выступления он также насмехался над членами Конгресса от Республиканской партии, которые отказались осуждать беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года.