Бишкек, , 20:59 — REGNUM Правительство Японии обещает безвозмездно передать 100 школам Киргизии компьютерное оборудование стоимостью $600 тысяч (36,1 млн рублей) в рамках проекта Детского фонда ООН по обеспечению качественного образования детей, пострадавших от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования республики.

Япония Fullhdoboi.ru

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Также стало известно о том, что 460 киргизских школ получат от японских властей термометры, сушилки для рук, дезинфицирующие средства и мыло на сумму $800 тысяч (48,2 млн рублей) для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, ЮНИСЕФ планирует предоставить общеобразовательным учреждениям по всей Киргизии информационные материалы о соблюдении личной гигиены и профилактике коронавируса.

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