Таллин, , 19:56 — REGNUM Власти Эстонии должны отобрать вид на жительство у художественного руководителя Русского театра Филиппа Лося, заявил 1 сентября депутат Европарламента Урмас Паэт.

Эстония Kurious

К такому выводу эстонский евродепутат пришел после того, как Лось сделал заявление о русофобской и нацистской политике правительства Эстонии.

В частности, Филипп Лось сравнил положение русских жителей Эстонии с положением евреев в нацистской Германии.

За такое утверждение, заявил Паэт, необходимо немедленно расторгнуть контракт и отменить вид на жительство, которым пользуется худрук Русского театра Эстонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Прибалтика — по русофобскому беспределу?