Дублин, , 20:17 — REGNUM Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов», женился. Об этом сообщил портал People 1 сентября.

Джек Глисон Цитата из сериала «Игра престолов»

Избранницей артиста стала актриса Ройзин О’Махони. Церемония бракосочетания прошла в Ирландии, а среди гостей торжества присутствовали только родственники пары.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, шоураннер сериала «Дом Дракона» Мигель Сапочник объявил об уходе из проекта. Ожидается, что руководить созданием продолжения «Дома дракона» далее будет Райан Кондал.

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