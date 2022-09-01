Москва, 1 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и высадка возле неё диверсионных групп ВСУ в день приезда экспертов МАГАТЭ не оставляют никаких сомнений в том, что эти провокации заранее готовились режимом Зеленского, заявили 1 сентября в пресс-службе Минобороны России.

U.S. Army Europe ВСУ

В ведомстве считают, что отмена 31 августа визита группы представителей МАГАТЭ и внеплановая встреча гендиректора агентства Рафаэля Гросси с Зеленским были напрямую связаны с необходимостью завершить подготовку операции по захвату диверсантами ВСУ Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ.

«Очевидно, что, в случае успеха операции киевского режима по захвату станции, глава МАГАТЭ Р. Гросси и эксперты миссии стали бы «живым щитом» диверсантов [киевского режима] для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил», — подчеркивает пресс-служба Минобороны России.

«Роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво — «Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева», при новой волне громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг АЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной [ВСУ]», — отмечает российское военное ведомство.

Кроме того, российская сторона выражает недоумение тем фактом, что террористические действия Киева в районе Запорожской АЭС не вызвали никакой публичной реакции со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.