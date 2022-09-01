Москва, 1 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Страны и компании, которые введут ограничение цен на российскую нефть, больше её не получат, сообщил 1 сентября журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

Напомнив, что страны ЕС сами спровоцировали рост цен на нефть своими антироссийскими санкциями, в частности эмбарго на покупку у России нефти, вице-премьер отметил, что РФ перенаправила её в Китай и Индию.

В результате Россия только выиграла, а США и ЕС «несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции».

Вот страны «Группы семи» и начали обсуждать идею ограничить цены на российскую нефть «путём запрета на оказание услуг по её транспортировке по морю», при условии, что «стоимость сырья превышает потолок, «согласованный международными партнёрами».

Новак предупредил в этой связи, что если эти страны или компании введут ограничение цен, то «мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях».