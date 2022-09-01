Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Участники миссии МАГАТЭ прибыли в Энергодар на территорию Запорожской АЭС без бронежилетов и касок, сообщил 1 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Запорожская АЭС

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«Уверены, что по ним [ВСУ] стрелять не будут. Хозяева», — отметил военкор.

Ранее власти освобожденных территорий Запорожской области сообщили, что после прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС обстрелы станции прекратились.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что утром 1 сентября киевским режимом была предпринята попытка провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но диверсионные группы были обнаружены и блокированы, завершается их уничтожение.