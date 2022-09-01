Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил два сообщества в социальной сети «ВКонтакте» из-за пропаганды в них транссексуальности. Об этом 1 августа сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Pixabay.com Суд

В суд поступило исковое заявление прокурора о признании информации в пабликах запрещённой на территории РФ. В качестве обоснования иска указано, что прокуратура проверила паблики по инициативе гражданки Жилиной. По её мнению, публикуемые посты могут причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Эксперты ГБУ ПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» заключили, что информация в этих группах пропагандируют транссексуальность, трансгендерность, а также рекламирует действия по смене пола.

«Размещенная информация создает видимость приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, пропагандирует расстройства сексуального предпочтения, может оказаться для несовершеннолетних эмоционально привлекательной и будет побуждать их к указанным действиям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал информацию, которую публикуют группы, запрещённой к распространению на всей территории Российской Федерации.