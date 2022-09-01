Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена спустя шесть недель после падения до самого низкого уровня за все время его президентства вновь вырос до показателей сентября 2021 года, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Джо Байден Gage Skidmore

Согласно исследованию, на сегодняшний день 40% американцев поддерживает работу президента, тогда как 50% недовольны ей. При этом в июле о поддержке Байдена заявляли лишь 31% респондентов, а 60% оценивали его работу отрицательно.

Опрос также показал, что главу Белого дома поддерживает 83% сторонников Демократической партии, тогда как в июле этот показатель составлял 71%. Среди сторонников Республиканской партии деятельность американского лидера положительно оценили лишь 5% респондентов, в то время как 92% раскритиковали его.

Напомним, рейтинг одобрения президента США находится ниже уровня в 50% с августа 2021 года.