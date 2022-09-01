Вашингтон, 1 сентября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Половина американцев считает, что экс-президент США Дональд Трамп должен понести уголовную ответственность за хранение секретных документов в своем поместье, показал опрос, проведённый Квиннипэкским университетом.

Gage Skidmore Трамп

Еще 41% респондентов высказались против уголовного преследования Трампа по данному делу.

При этом 49% участников опроса выразили убеждение, что обвинения, выдвинутые против Трампа, «очень серьезны». Ещё 15% считают эти обвинения «в какой-то степени серьезными», 13% относятся к ним, как к «не слишком серьезным», и 19% уверены, что они «совсем несерьезные».

Сам Дональд Трамп ранее заявил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде «могли подкинуть что угодно». Также бывший президент рассказал, что сотрудники ФБР заставили находящихся в его имении людей отключить камеры наблюдения и запретили им передвигаться внутри здания.

Экс-глава Белого дома также заявил, что в истории США ещё не было такого случая, чтобы силы правопорядка использовались для проникновения в дом бывшего президента Соединенных Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поместье Дональда Трампа во Флориде провели обыск агенты ФБР. Позднее сообщалось, что они якобы нашли в здании правительственные секретные документы, которые Трамп вывез из Белого дома после окончания срока своего президентства.