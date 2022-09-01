Москва, , 16:48 — REGNUM В Калининградской области можно было бы создать собственный всероссийский детский центр. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном», комментируя соответствующее предложение.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идея хорошая, сразу скажу… Создать нечто подобное «Артеку», «Океану» или «Орлёнку» — это очень востребовано в таком регионе, как Калининград. Это, безусловно, курортное место, причём с мягким климатом очень благоприятным. Это вопрос только денег — скажу сразу и откровенно. Но идея правильная», — заявил Путин.

«Мы обязательно подумаем, и правительству поручу. У нас, к сожалению, бюджетные правила такие, что всё своевременно надо делать. Если сейчас начать об этом думать, то нужно будет закладывать на будущие годы эти расходы. Обязательно подумаем над этим», — указал он.