Новопсковский район, 1 сентября 2022, 16:13 — REGNUM Два школьных автобуса переданы департаментом образования Воронежской области Новопсковскому району Луганской Народной Республики. Об этом в телеграм-канале 1 сентября сообщила администрация района.
Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область оказывает шефскую помощь Марковскому, Новопсковскому и Меловскому районам ЛНР. По данным Воронежской таможни, всего оформлено уже 85 тысяч тонн грузов для восстановления инфраструктуры Луганской Народной Республики.