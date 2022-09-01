Тбилиси, , 17:13 — REGNUM Тбилисский градоначальник Каха Каладзе резко отреагировал на критику оппозиционных политиков. Они недовольны бюджетными расходами на проведение городского праздника «Тбилисоба», сообщил 1 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каха Каладзе gd.ge

«На заявления некоторых политиков и на публикации в их сателлитные СМИ, где они критикуют расходы на «Тбилисоба» — не стоит обращать внимания. Конечно, такое масштабное мероприятие требует средств. А когда речь идет о концертах и творческих мероприятиях, невозможно заранее объявить тендер. Эта агитация «Единого национального движения» на телевидении ежегодно сопровождает все праздничные мероприятия, которые проводит муниципалитет. Такая же ситуация и в отношении инфраструктурных проектов — ведётся заведомо ложная пропаганда. Они обязательно должны обмануть, по крайней мере, попытаться обмануть общество [своими заявлениями о том, что] тбилисская мэрия забыла проложить трубы, или забыла поднять крышку колодца и снова начала копать улицы и так далее. Общество хорошо знает их почерк. Они занимаются ежедневной пропагандой лжи», — сказал мэр.

Каладзе подчеркнул, что муниципалитет проведёт праздник на самом высоком уровне, поэтому горожане «получат от него удовольствие».

Напомним, что день города «Тбилисоба» традиционно отмечается в первых числах октября.