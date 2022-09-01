Москва, 1 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Москве будет предоставлено здание для культурного центра Таджикистана, при этом город возьмёт расходы на себя. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин, на открытии в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

«Вчера вечером на встрече с мэром Москвы последний проинформировал меня о том, что Москва решили вопрос о предоставлении в центре столицы России здания, которое вы выбрали, для организации культурного центра. Все расходы в этой связи правительство Москвы, как заявил Сергей Семёнович Собянин, берет на себя», — заявил Путин, обращаясь к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.