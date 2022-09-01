Париж, , 16:02 — REGNUM Повышение минимального размера алиментов на 50% для поддержки матерей-одиночек во Франции произойдет «уже в ноябре», согласно дорожной карте министерства солидарности, сообщает Le Parisien.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Весной президент Франции пообещал «поддержать доходы семей с одним родителем, увеличив минимальный размер алиментов на ребенка на 50%, с 116 до 174 евро на ребенка в месяц».

Во время президентской кампании институт Монтень оценивал стоимость этой меры в 900 млн евро в год, исходя из того, что в 2020 году расходы составят 1,8 млрд евро для более чем 800 000 бенефициаров.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции оптовая цена электроэнергии выросла за год более чем в 10 раз.

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