Москва, 1 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Процедуру подачи заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах в Москве сделали проще. Соответствующее решение принял мэр города Сергей Собянин, сообщает АГН «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Правительство Москвы приняло решение о внесении изменений в форму подачи электронного заявления о получении компенсации части родительской платы в детских садах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано мэром столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября в Подмосковье планировали открыть 10 новых детских садов.