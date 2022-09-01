Москва, 1 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Для того, чтобы качественно переломить ситуацию и внутри нашей страны, и на фронтах спецоперации, необходимо качественно переломить ситуацию стабилизированного регресса в обществе, а государство должно послать, наконец, внятный идеологический посыл, адресующий к чему-то более серьезному, чем предоставление материальных льгот, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я не хочу уценивать материальные льготы, премии и другие факторы в деятельности наших вооруженных сил. Потому что эпоха такова, что апелляция исключительно к другим идеальным факторам будет отвергнута со словами: «Нас убьют, покалечат, мы окажемся никому не нужными, а наши жены и дети будут прозябать в нищете, поэтому не пойте нам песен про идеальное» … Но те, кто гибнет на [территории бывшей УССР] мотивированы не только и не столько этими льготами или банальным азартом, они-то как раз и мотивированы, если не целиком, то в существенной степени своим, отчасти весьма незамысловатым, но очень жгучим и достойным патриотизмом», — заявил Кургинян.

Суть этого патриотизма в том, что их жертва очень нужна отечеству, их деятельность — судьбоносна, что и впрямь пробил час вершить судьбу отечества, в противном случае большинство проливающих кровь на территории бывшей УССР, отказались бы это делать. Но они не отказались. Наемничество же слишком сильно сопряжено с нежеланием рисковать и жертвовать, потому как за деньги убивают, но не умирают. Наши же ребята героически жертвуют собой.

«Идеология — это не про, как жить, это про то, за что можно и должно умереть, а также про то, почему можно вдруг начать трудиться не за зарплату, а совсем иначе. В десять раз более эффективно и жертвенно. И тогда проблема отставания… будет решена иначе», — добавил он.

В фильме «Девять дней одного года» режиссера Михаила Ромма отец спрашивает сына, который приехал попрощаться с малой родиной, которой ранее пренебрегал, не приехал на похороны матери, делал ли он атомную бомбу. Сын отвечает, что делал, и если бы ее не сделали, то не было бы этого разговора с отцом и половины человечества.

«Как именно делали бомбу Курчатов и его соратники — известно. Они руками для убыстрения процесса слепливали радиоактивное вещество, пытаясь побыстрее определить критическую массу. И многое другое тоже делали, и не за зарплату делали, и не за Сталинские премии, а понимая, что их труд решит судьбу отечества. И если бы прозвучал убедительный призыв к тем немногим, кто мог бы радикально переломить ситуацию в электронике и других областях, и если бы было сказано, что решит судьбу отечества, если бы это было подкреплено соответствующим поведением государства, то, возможно, на этот призыв бы не только откликнулись, но и сделали то, что должно, и действительно переломили ситуацию за короткие сроки», — продолжил эксперт.

В этой ситуации важно все сразу — и качество этого призыва, и состояние самого общества. А общество наше находится в состоянии стабилизированного регресса. Находись бы оно в состоянии лавинообразного регресса, то у нашей армии не было бы оружия, телевидение бы проклинало наши «преступления» на территории бывшей УССР, а в добровольцы записалось бы в десять раз меньше, чем сейчас, и страна бы рухнула. Но для того, чтобы переламывать ситуацию, нужно преодолеть состояние стабилизированного регресса. Но ситуация не переламывается. Она упорно воспроизводится.