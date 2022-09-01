Кингисепп, Ленинградская область, 1 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Пассажирский автобус и самосвал столкнулись на федеральной трассе А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили 1 сентября ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

пресс-служба Упрдор СЗФО. ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти

ДТП произошло около 12:30 мск на подъезде к морскому торговому порту «Усть-Луга».

«Произошло попутное столкновение грузового автомобиля и автобуса (не рейсовый, без пассажиров). Обошлось без пострадавших», — уточнили в пресс-службе.

Поврежденные автомобили заняли две полосы, однако дорожные рабочие оперативно убрали их с проезжей части.

«Движение организовано в штатном режиме», — подытожили в Упрдоре «Северо-Запад».