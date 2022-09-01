Нижний Новгород, 1 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В школах Нижегородской области основы финансовой грамотности будут интегрированы в программы общеобразовательных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского управления Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

В начальных классах элементы финансовой грамотности будут включены в уроки математики и окружающего мира. У школьников с 5-го по 9-й класс — при изучении обществознания, математики, географии и информатики.

С начальных классов будут формироваться навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций, принципы финансового планирования, оценки доходов и расходов, основы личного финансового планирования. Часть математических заданий будет посвящена правилам расчета налогов, стоимости товаров и услуг.

Для педагогов на информационно-просветительском портале Центробанка создан раздел «Преподавательская». В нем размещены учебные и методические материалы, которые пригодятся в работе со школьниками разных возрастов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин говорил, что в российских школах активно внедряют учебные курсы о финансовой грамотности. «86% школ внедряют финансовую грамотность в образовательный процесс», — указал он.

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