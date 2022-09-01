Москва, 1 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года объем денежных доходов населения составил 35,199 трлн рублей и увеличился на 12,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Росстата о том, что в РФ в июне 2022 года замедлилось снижение реального размера заработной платы.

Peggy Marco Зарплата

«Реальная заработная плата — это в первую очередь ее покупательная способность. Индекс реальной заработной платы — результат использования двух видов данных: о заработной плате и ценах на товары и услуги. По данным Росстата, дефляция в июле составила 0,39%, в июне – 0,35% в июне, в то время как ранее Росстат фиксировал инфляцию (0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе). Номинальная заработная плата также медленно, но растет», – сказала Лебединская.

По ее словам, номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников российских организаций составила в мае 62 457 рублей, увеличившись на 0,2% по сравнению с апрелем 2022 года.

«В первом полугодии 2022 года объем денежных доходов населения составил 35,199 трлн рублей и увеличился на 12,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Но в этот показатель входят и доходы от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений. Можно предположить, что дальнейшая индексация оплаты труда и сезонная коррекция цен на плодовоовощную продукцию ещё немного увеличат реальную заработную плату», — подытожила экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, у кого в РФ могут начать постепенно падать заработные платы.