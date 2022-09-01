Мадрид, 1 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Испании жители начинают задумываться о зиме и об альтернативных источниках тепла, чтобы согреться — продажи печей выросли на 30%, пишет испанский портал Аbc.

Печь для обогрева. Афганистан

«Во время сильной жары людей беспокоил счет за кондиционирование воздуха. Теперь самые дальновидные уже начинают задумываться о зиме и альтернативных источниках тепла, чтобы согреться. Продажи печей выросли на 30%», — пишет портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что правительство страны сочетает «безответственность в энергетической политике с политической безответственностью в иностранных делах».

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