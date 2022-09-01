Лукашенко: Минск может поставить вопрос об обладании ядерным оружием
Минск, 1 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Белоруссия может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием, заявил 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.
kremlin.ru
Александр Григорьевич Лукашенко
Он рассказал, при каких условиях состоится подобный разговор — в случае агрессии и продвижения американского ядерного оружия в Польшу.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко считает, что Россия не может проиграть в специальной военной операции.