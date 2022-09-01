Нур-Султан, , 14:44 — REGNUM В Казахстан нужно привлекать тех, кто добился успехов в творчестве или бизнесе. Об этом 1 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании казахстанскому народу.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«У зарубежных бизнесменов, инвестировавших в нашу экономику более 300 тыс. долларов, появится возможность получить десятилетнюю визу и вид на жительство», — сказал Токаев.

Он отметил, что также будут вводить визовые послабления для профессионалов в востребованных видах деятельности. Это относится к учёным, работникам IT-сферы, а также медикам.

Стоит отметить, что, ранее Токаев сообщил о дефиците квалифицированных инженерных кадров в Казахстане по разным направлениям. Это происходит на фоне оттока русскоязычного населения из страны. В январе 2022 года Токаев назначил на пост министра информации Казахстана Аскара Умарова, известного фразой: «С русскими проблемами языка и культуры — в Россию, пожалуйста».

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