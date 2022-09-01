Москва, 1 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 киевских националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ликвидированы свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 августа российские военные в ходе проведения специальной операции на территории б. УССР уничтожили почти сотню киевских боевиков и националистов.

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