Гавана, 1 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил церемонию награждения участников тушения пожара на нефтяной базе в городе Матансас. Об этом пишет Prensa Latina.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

Представители солдаты, офицеры и гражданские служащие Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел, а также члены Красного Креста и представители кубинской прессы получили знаки отличия за участие в ликвидации последствий пожара, произошедшего 5 августа в промышленной зоне Матансас.

Кубинское телевидение сообщает, что это была первая из серии церемоний награждения, которые пройдут в разных частях страны.

Кроме того, посмертные награды будут вручаться бойцам, павшим при исполнении служебного долга.