Москва, , 14:03 — REGNUM Делегация МАГАТЭ ещё не прибыла в город Энергодар, где она должна провести инспекцию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

По его словам, делегация международной организации всё еще находится в пути.

«В Энергодаре никого из представителей делегации МАГАТЭ нет. Они ещё где-то в пути. По последней информации, которая есть у меня, они подъезжали к нашим постам», — сказал Рогов.

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