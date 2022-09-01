Москва, 1 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, направленный на защиту исключительных прав на создаваемые NFT-токены, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Напомним, законопроект был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди») и его коллегой по фракции Антоном Ткачёвым. Документ предлагает признавать NFT-токены как «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе блокчейн)» и закрепить термин в статье 1225 Гражданского кодекса РФ.

В отзыве правительства отмечено, что в законодательстве не определены, используемые в законопроекте понятия «токен», «цифровой актив» и «система блокчейн».

«В соответствии с законопроектом и пояснительной запиской к нему токен является «цифровым сертификатом на право собственности» и выполняет функцию цифрового документа, подтверждающего права на уже существующие результаты интеллектуальной деятельности: произведения изобразительного искусства или аудиовизуальные произведения. Предложенное определение токена не соотносится с сущностью результата интеллектуальной деятельности, которая заключается в творческом характере его создания», — говорится в документе от 30 августа 2022 года.

В правительстве добавили, что из законопроекта неясно к какой категории объектов интеллектуальной собственности относится токен.

«С учетом отсутствия точного и недвусмысленного определения правовой природы токена его включение в перечень таких объектов приведет к сложностям в правоприменении. Кроме того, из содержания законопроекта остаются непонятными критерии охраноспособности предлагаемого объекта интеллектуальной собственности, срок действия и порядок отчуждения исключительного права на него», — указано в отзыве.

Также там отметили, что определение токена в виде данных, хранящихся в системе распределенного реестра, в большей степени соответствует признакам цифровых финансовых активов, отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении которых, являются предметом регулирования закона о цифровых финансовых активах. На основании этих замечаний правительство решило не поддерживать законопроект.

Напомним, в июле 2022 года Ткачев заявлял, что Госдума планирует законопроект в осеннюю сессию и до этого момента авторы инициативы будут устранять замечания думского комитета по государственному строительству и законодательству.